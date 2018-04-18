РФС снял с должности главу Судейского комитета Андрея Будогосского

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев сделал официальное заявление о кадровых перестановках в подразделениях судейства и инспектирования. Андрей Будогосский, Андрей Бутенко и Юрий Баскаков освобождены от занимаемых должностей.

«Мы понимаем, какой резонанс вызвала ситуация в матче «Краснодар» — «Арсенал», когда арбитр Артем Чистяков допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей и показав желтую карточку Федору Смолову. Так получилось, что она стала для игрока четвертой, и соответственно Смолов будет вынужден пропустить очень важный матч в борьбе за медали с ЦСКА.

Увы, нормы действующего Регламента не позволяют отменить желтую карточку, о чем мы сожалеем. Убежден, что нельзя создавать прецедент и менять правила по ходу турнира, какими бы они ни были. Но мы также понимаем, что Российскому футбольному союзу необходимо оперативно реагировать на ситуацию.

РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем Департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров. Он уже работает определенное время в судейской управленческой структуре, и мы очень надеемся на его опыт и профессионализм. Также на заседании Бюро Исполкома РФС принято решение назначить руководителем Судейского комитета Валентина Иванова (Андрей Бутенко останется членом комитета), а руководителем Контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николая Левникова (Юрий Баскаков станет заместителем руководителя)», — говорится в заявлении Алаева.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФС

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