РФС празднует 105 лет со дня основания

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

РФС

Сегодня исполняется 105 лет со дня основания первого официального футбольного органа страны. 19 января 1912 года был основан Российский футбольный союз.

19 января 1912 года в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение об образовании Всероссийского футбольного союза.

Дата рождения футбола в России – 24 октября 1897 года. Первый зафиксированный матч отечественных футбольных команд: «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта» против «Василеостровского общества футболистов».Игра завершилась со счетом 0:6.

Фото: Официальный сайт РФС

Источник: Официальный сайт РФС

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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