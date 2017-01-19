РФС празднует 105 лет со дня основания

Сегодня исполняется 105 лет со дня основания первого официального футбольного органа страны. 19 января 1912 года был основан Российский футбольный союз.

19 января 1912 года в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение об образовании Всероссийского футбольного союза.

Дата рождения футбола в России – 24 октября 1897 года. Первый зафиксированный матч отечественных футбольных команд: «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта» против «Василеостровского общества футболистов».Игра завершилась со счетом 0:6.

Фото: Официальный сайт РФС

Источник: Официальный сайт РФС