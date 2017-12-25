РФС полностью погасил долги организации

Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что долги организации были полностью погашены. На конец 2016 года она равнялась 347,8 млн рублей.

В сентябре 2017-го Мутко сообщил, что осталось погасить задолженность в размере 93,8 млн рублей.

«Один из самых главных вопросов, которые обсуждались на исполкоме – РФС наконец-то вышел в ноль по долгам.

Это показатель того, что в будущем у РФС будет прибыль. Мы выбрали правильную стратегию и правильных людей, наша работа видна», – сказал Анохин.

Общая сумма кредиторской задолженности РФС на 2 сентября 2015 года, когда Мутко был избран на пост президента организации, составляла 2,581 млрд рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС