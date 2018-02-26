РФС: «Поле во время матча «Крыльев Советов» и «Спартака» будет нормальным для игры. Выступали и на куда более плохих газонах»

Поле на стадионе «Металлург» во время матча 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» будет пригодным для игры. Об этом сообщил глава в комиссии по инспектированию стадионов РФС Сергей Куликов.

«Вчера я был в Самаре, и пока все идет по плану. Конечно, июньского изумрудного газона ждать не приходится, но поле будет вполне нормальным для игры. Выступали и на куда более плохих газонах.

Мне показали фотографии, якобы сделанные на стадионе в Самаре: там поле отчасти не накрыто, а люди с лопатами разгребают снег. Я сразу уточнил у руководства: оказалось, фото было сделано еще до Нового года. Поле сейчас под двойным слоем пленки, температура под ней вполне хорошая – 18-22 градуса. Кто-то просто нагнетает обстановку.

Вы же понимаете, форс-мажор может произойти в любой момент. Прилетит неожиданно тучка, ну и что ты в таком случае сделаешь? Вчера вот матч в Турине неожиданно перенесли. Но такие случаи заложены в процедуре, есть резервные дни», — заявил Куликов.

Напомним, четвертьфинал должен пройти 28 февраля. Начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС