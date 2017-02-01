РФС на стадии подписания договора с Кот-д’Ивуаром о проведении товарищеского матча

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

сборная России по футболу

РФС находится на стадии подписания контракта о проведении товарищеского матча между сборными России и Кот-д’Ивуара. Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

«Мы на стадии подписания. Не думаю, что мартовская игра вызовет у нас проблемы», — сказал Мутко.
Предполагается, что встреча состоится 24 марта в Краснодаре. Ранее было объявлено, что 28 марта в Сочи сборная России проведет товарищеский матч с командой Бельгии.

«С июньскими матчами сложнее — вся Европа играет, — отметил Мутко. — У Бразилии игра в Австралии. Они (бразильцы) очень хотят с нами сыграть, но им сложно будет прилететь к нам».

«Мы все окна (для проведения товарищеских матчей) займем, будут хорошие спарринги. Хотим открывать стадионы матчами высокого уровня — и «Лужники», и арену в Санкт- Петербурге», — сказал глава РФС.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: TACC

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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