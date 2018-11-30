РФС может встретить 2019 год без спонсора

РФС может войти в 2019 год без генерального спонсора. Сейчас переговоры о продлении сотрудничества с газодобывающей компанией «Новатэк» не ведутся.

«Контракт действует до конца 2018 года. Со стороны РФС никакой работы по его продлению не ведется, и конкретных предложений не поступало.

В текущих условиях бездействия РФС и неопределенности с его руководителем решение о дальнейшем партнерстве не принято», – сказали в «Новатэке».

Нынешнее спонсорское соглашение действует с осени 2015 года.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»