РФС может встретить 2019 год без спонсора

Автор: Евгений Морозов 0

РФС

РФС может войти в 2019 год без генерального спонсора. Сейчас переговоры о продлении сотрудничества с газодобывающей компанией «Новатэк» не ведутся.

«Контракт действует до конца 2018 года. Со стороны РФС никакой работы по его продлению не ведется, и конкретных предложений не поступало.

В текущих условиях бездействия РФС и неопределенности с его руководителем решение о дальнейшем партнерстве не принято», – сказали в «Новатэке».

Нынешнее спонсорское соглашение действует с осени 2015 года.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Р-Спорт»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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