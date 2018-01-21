РФС может подать жалобу в ФИФА на президента Федерации футбола Норвегии

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал слова главы Федерации футбола Норвегии Терье Свендсена. Также он сообщил, что сейчас обсуждается вопрос возможной подачи жалобы на функционера в комитет по этике ФИФА.

Накануне Свендсен сообщил, что хочет, чтобы ФИФА увеличила темпы расследования по поводу возможного употребления допинга в российском футболе. Функционер также выразил мнение, что при необходимости ФИФА должна отстранить россиян от участия в международных соревнованиях.

«РФС считает высказывания, допущенные президентом федерации футбола Норвегии, абсолютно недопустимыми. Цель подобных заявлений ясна – дискредитировать российский футбол в преддверии ЧМ. Причем очевидно, что такую цель наши норвежские коллеги не сами себе поставили.

ФИФА – это авторитетная международная организация, и пытаться давить на нее недопустимо, ей хватит компетенции во всем разобраться. Сейчас ФИФА ведет расследование, в котором мы принимаем непосредственное участие. Для этого мы в РФС создали специальную рабочую группу. Наша позиция абсолютно совпадает с ФИФА: мы будем жестко наказывать за применения допинга. Но сейчас пытаться нагнетать и делать выводы на основании каких-то слухов нельзя. Поэтому мы призываем всех членов международной федерации дождаться результатов расследования и не позволять себе эмоциональные высказывания, а также не забывать о корпоративной этике.

И напоминаю, что у РФС есть право бороться с клеветой в юридической плоскости, сейчас также обсуждается вопрос возможной подачи жалобы на президента федерации футбола Норвегии в комитет по этике ФИФА», — сказал Алаев

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»