РФС может подать жалобу в ФИФА на президента Федерации футбола Норвегии

Автор: Евгений Морозов 0

РФС

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза  Александр Алаев прокомментировал слова главы Федерации футбола Норвегии Терье Свендсена. Также он  сообщил, что сейчас обсуждается вопрос возможной подачи жалобы на функционера в комитет по этике ФИФА.

Накануне Свендсен сообщил, что хочет, чтобы ФИФА увеличила темпы расследования по поводу возможного употребления допинга в российском футболе. Функционер также выразил мнение, что при необходимости ФИФА должна отстранить россиян от участия в международных соревнованиях.

«РФС считает высказывания, допущенные президентом федерации футбола Норвегии, абсолютно недопустимыми. Цель подобных заявлений ясна – дискредитировать российский футбол в преддверии ЧМ. Причем очевидно, что такую цель наши норвежские коллеги не сами себе поставили.

ФИФА – это авторитетная международная организация, и пытаться давить на нее недопустимо, ей хватит компетенции во всем разобраться. Сейчас ФИФА ведет расследование, в котором мы принимаем непосредственное участие. Для этого мы в РФС создали специальную рабочую группу. Наша позиция абсолютно совпадает с ФИФА: мы будем жестко наказывать за применения допинга. Но сейчас пытаться нагнетать и делать выводы на основании каких-то слухов нельзя. Поэтому мы призываем всех членов международной федерации дождаться результатов расследования и не позволять себе эмоциональные высказывания, а также не забывать о корпоративной этике.

И напоминаю, что у РФС есть право бороться с клеветой в юридической плоскости, сейчас также обсуждается вопрос возможной подачи жалобы на президента федерации футбола Норвегии в комитет по этике ФИФА», — сказал Алаев

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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