РФПЛ требует у «Матч ТВ» 3 млрд рублей за сезон, канал готов заплатить не больше 1,8 млрд

Автор: Евгений Морозов 0

«Матч ТВ» и РФПЛ не могут договориться о новом контракте на телеправа. Лига требует у матча около 3 миллиардов рублей за один год по трехлетнему контракту.  «Матч ТВ» готов платить не больше 1,8 миллиарда.

В связи с этим переговоры на данный момент приостановлены. РФПЛ намерена провести тендер по продаже прав. Переговоры с лигой вел лично управляющий канала Артур Джанибекян. Джанибекян, сооснователь Comedy Club Production, стал управляющим канала осенью 2017 года, когда «Матч» передали субхолдингу «ГПМ Развлекательное ТВ». Если до его назначения почти все контракты подписывались без переговоров, то он со своей командой экономистов стал более внимательно относится к тратам. Основной причиной убыточности канала являются как раз подписанные без обсуждения соглашения.

Срок контракта, подписанного еще при «НТВ-Плюс», истекает по окончании этого сезона. Новое соглашение, как ожидается, также будет рассчитано на три года.

Фото: Global Look Press
Источник: РБК

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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