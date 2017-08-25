РФПЛ и БК «Лига Ставок» представили премию «Лига Fair Play»

В ресторане «Поляна» рядом с офисом РФПЛ состоялась презентация премии «Лига Fair Play». В мероприятии приняли участие Сергей Прядкий и Дмитрий Булыкин.

Проведение премии осуществляется в цепях пропаганды идей и принципов Fair Play, популяризации и развития футбола в России, повышения зрелищности национального чемпионата.

Цели премии — поощрение российских команд, проявляющих уважение к правилам и условиям игры, демонстрирующих дружественное поведение по отношению к сопернику, арбитрам, болельщикам и СМИ. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА.

Победитель будет определяться на основании оценок по итогам месяца и сезона по шести параметрам:

1) Желтые и красные карточки

2) Зрелищность игры

3) Уважение к сопернику

4) Уважение к судьям

5) Поведение представителей команд

6) Поведение болельщиков

По итогам сезона команде, набравшей наибольшую среднюю итоговую оценку по результатам 30 туров чемпионата России 2017-2018, присуждается итоговая премия «Лига Fair Play».

«С первого дня сотрудничества с «Лигой Ставок» мы работали над тем, чтобы матчи чемпионата стали интереснее, а результаты выявлялись в честной борьбе», — заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Затем слово взял президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский: «Принято награждать отдельно игроков. А мы хотим подчеркнуть, что футбол — командная игра. Учреждение футбольной премии стало ещё одним глобальным проектом с РФПЛ. Она направлена на популяризацию отечественного футбола, повышение зрелищности матчей чемпионата России».

Победителем премии впервые был назван «Краснодар».

Фото: официальный сайт РФПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»

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