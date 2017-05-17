РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» победил в Екатеринбурге, «Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью.

Состоялись очередные матчи российской Премьер-лиги. «Локомотив» обыграл «Урал», «Оренбург» и «Уфа» очки поделили.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

Урал – Локомотив – 1:2 (0:2)

Урал: Арапов, Кулаков, Балажиц, Новиков, Данцев, Емельянов, Димитров, Манучарян (Лунгу, 46), Павленко, Бикфалви, Ильин.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик (Маргасов, 87), Пейчинович, Тарасов, Денисов, Алексей Миранчук (Баринов, 79), Фернандеш (Коломейцев, 90+5), Антон Миранчук, Майкон.

Голы: 0:1 – Пейчинович (33), 0:2 – Фернандеш (44, с пенальти), 1:2 – Кверквелия ( 78, в свои ворота).

Оренбург – Уфа – 1:1 (0:0)

Оренбург: Руденко, Малых, Сиваков, Аде, Полуяхтов, Драгун, Афонин, Парняков, Воробьев (Коронов, 86), Нехайчик (Саная, 68), Дюриш (Андреев, 90+3).

Уфа: Шелия, Сухов, Аликин, Никитин, Тумасян, Йокич, Игбун, Пауревич, Безденежных (Сысуев, 90+2), Стоцкий (Кротов, 81), Фатаи (Зубарев, 77).

Голы: 1:0 – Афонин (90), 1:1 – Сухов, (90).

Фото: «Локомотив»

Источник: еженедельник «Футбол»