РФПЛ. 23-й тур. «Оренбург» вырвал победу в матче с «Тереком» на последних минутах

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Оренбург - Терек

Премьер-лига. 23-й тур

Завершился очередной матч 23-го тура чемпионата России. «Оренбург» обыграл «Терек».

ОРЕНБУРГ – ТЕРЕК – 2:1 (1:0)
Оренбург. 16 апреля.
Стадион: «Газовик».
Судья: Алексей Еськов (Москва).
«Оренбург»: Абакумов, Ойеволе, Малых, Полуяхтов, Парняков, Георгиев, Афонин, Сиваков, Григорьев (Драгун, 81), Дюриш (Лобжанидзе, 89), Попович (Нехайчик, 84).
«Терек»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Дьомбер, Анхель, Грозав, Кузяев, Факундо (Роши, 64), Митришев (Бериша, 88), Мбенг (Балай, 83).

Голы: 1:0 — Попович (27), 1:1 — Грозав (73), 2:1 — Плиев (89, в свои ворота)
Предупреждения: Анхель (3), Дюриш (31), Плиев (79).

9 (3) удары (в створ) 3 (2)
12 фолы 18
угловые 3
офсайды 1
53 % владения мячом 47

Фото: пресс-служба «Оренбурга»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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