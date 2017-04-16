РФПЛ. 23-й тур. «Оренбург» вырвал победу в матче с «Тереком» на последних минутах

Премьер-лига. 23-й тур
Завершился очередной матч 23-го тура чемпионата России. «Оренбург» обыграл «Терек».
ОРЕНБУРГ – ТЕРЕК – 2:1 (1:0)
Оренбург. 16 апреля.
Стадион: «Газовик».
Судья: Алексей Еськов (Москва).
«Оренбург»: Абакумов, Ойеволе, Малых, Полуяхтов, Парняков, Георгиев, Афонин, Сиваков, Григорьев (Драгун, 81), Дюриш (Лобжанидзе, 89), Попович (Нехайчик, 84).
«Терек»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Дьомбер, Анхель, Грозав, Кузяев, Факундо (Роши, 64), Митришев (Бериша, 88), Мбенг (Балай, 83).
Голы: 1:0 — Попович (27), 1:1 — Грозав (73), 2:1 — Плиев (89, в свои ворота)
Предупреждения: Анхель (3), Дюриш (31), Плиев (79).
9 (3) удары (в створ) 3 (2)
12 фолы 18
9 угловые 3
1 офсайды 1
53 % владения мячом 47
Фото: пресс-служба «Оренбурга»
Источник: Еженедельник «Футбол»