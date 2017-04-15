РФПЛ. 23-й тур. «Крылья Советов» одолели «Анжи»

Премьер-лига. 23-й тур

Завершился третий матч 23-го тура чемпионата России по футболу. «Крылья Советов» одержали победу в Махачкале.

АНЖИ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 1:3 (0:2)

Москва. 15 апреля.

Стадион: «Анжи-Арена».

Судья: Алексей Николаев (Москва).

«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили, Фибель, Жиров, Брызгалов (Гулиев, 36), Хубулов, Асильдаров (Прудников, 46), Будковский (Долгов, 65), Яковлев.

«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Ятченко, Божин, Надсон, Бато, Зуев (Таранов, 90), Мияйлович, Бруно (Глеб, 65), Паскуато (Ткачев, 84), Корниленко.

Голы: 0:1 — Корниленко (9), 0:2 — Зотов (23), 0:3 — Паскуато (64), 1:3 — Хубулов (89, пенальти).

Предупреждения: Паршивлюк (15), Божин (88).

21 (7) удары (в створ) 8 (5)

14 нарушения 13

6 угловые 2

5 офсайды 3

56 % владения мячом 44

Уже в дебюте матча самарцы сделали внушительную заявку на победу. Корниленко и Зотов реализовали свои моменты на 9-й и 23-й минутах соответственно. На 64-й минуте Паскуато с передачи Бруно довел счет в матче до разгромного. Махачкалинцы на три голы «Крыльев» смогли ответить лишь реализованным пенальти на 88-й минуте. По итогам встречи самарцы набирают три очка и продолжают борьбу за выживание.

Фото: Официальный сайт клуба «Крылья Советов»

Источник: Еженедельник «Футбол»