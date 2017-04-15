РФПЛ. 23-й тур. «Краснодар» обыгрывает «Рубин» за счет гола Смолова

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

9Федор Смолов

Завершился последний матч субботы 23-го тура РФПЛ. «Рубин» дома проиграл «Краснодару» и продолжил свою безвыигрышную серию.

РФПЛ. 23-й тур.

РУБИН — КРАСНОДАР 0:1 (0:0)
Казань. 15 апреля.
Стадион: «Казань-Арена». 8754 зрителей.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Санчес, Набиуллин, Ткачук (Камболов, 67), М’Вила (Цакташ, 67), Сонг (Гекдениз, 75), Ахметов, Лестьенн, Жонатас.
«Краснодар»: Крицюк (Синицын, 77), Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Мамаев (Жоаозиньо, 69), Каборе, Перейра (Шишкин, 63), Классон, Смолов.
Гол: 0:1 ¬- Смолов (56).
Предупреждения: Санчес (60).

11 (5) удары (в створ) 14 (8)
фолы 13
4 угловые 6
офсайды 5
47 % владение мячом 53

Матч между «Рубином» и «Краснодаром» завершал субботнюю программу 23-го тура РФПЛ. Хозяева рассчитывали прервать серию из пяти матчей без побед. Первый тайм прошел с преимуществом хозяев. Гости отвечали на контратаках. В одной из них Смолов, выйдя один на один, не сумел переиграть Рыжикова. Во втором тайме Смолов исправился. Приняв мяч недалеко от штрафной, он без сопротивления продвинулся вперед и с лини штрафной положил мяч в дальний угол – 0:1. Остаток матча прошел в атаках хозяев. Но даже травма Крицюка не помогла «Рубину» сравнять счет. Победа позволила «Краснодару» закрепиться на четвертом месте.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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