РФПЛ. 22-й тур. «Томь» отобрала очки у «Рубина»

«Рубин» гостил в Томске у аутсайдера чемпионата. «Томь» продемонстрировала характер и забрала одно очко у казанского клуба.

РФПЛ. 22-й тур.

ТОМЬ — РУБИН — 2:2 (1:0)

Томск. 10 апреля

Стадион: «Труд». 5000 зрителей.

Судья: Артем Чистяков (Азов).

«Рубин»: Рыжиков, Устинов, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Ткачук, Камболов, Сонг (Рочина, 87), Ахметов (Карадениз, 68), Лестьенн, Жонатас.

«Томь»: Мелихов, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин (Букачев, 80), Попов, Чуперка, Макурин (Большунов, 80), Голышев, Пугин, Соболев.

Голы: 1:0 — Пугин (13), 1:1 — Лестьенн (47 — с пенальти), 1:2 — Лестьенн (79), 2:2 — Соболев (83).

Предупреждения: Осипов (6), Сасин (36), Лестьенн (37).

Незабитый пенальти: Жонатас (26).

2 (2) удары (в створ) 13 (5)

21 фолы 16

1 угловые 8

0 офсайды 2

36 % владение мячом 64

«Рубин» больше владел мячом весь матч, но сначала гости пропустили, а затем Жонатас не сумел реализовать пенальти. В самом начале второго тайма казанский клуб вновь получил шанс на пенальти, который уверенно реализовал Максим Лестьенн. В последние десять минут Лестьенн оформил дубль, но молодой нападающий «Томи» Александр Соболев сравнял счет и добыл для своего клуба столь нужное очко. «Томь» по прежнему занимает последнее место, но уже с 13 баллами, а «Рубин» остался с 28-ю на десятой строчке.

Фото: официальный сайт «Рубина»

Источник: Еженедельник «Футбол».