РФПЛ. 22-й тур. «Крылья» и «Амкар» поделили очки

РФПЛ. 22-й тур.
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АМКАР — 2:2 (2:2)
Самара. 8 апреля
Стадион: «Металлург». 10000 зрителей.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
«Крылья Советов»: Лория, Зотов, Ятченко, Надсон, Божин, Зинков, Мияйлович (Громов, 75), Зуев, Бруно (Садик, 84), Паскуато, Корниленко.
«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол (Баланович, 90), Конде, Огуде, Гиголаев, Гасилин (Костюков, 69), Комолов, Салугин (Бодул, 54).
Голы: 0:1 — Гол (8), 1:1 — Бруно (16), 1:2 — Занев (30), 2:2 — Корниленко (32).
Предупреждения: Зайцев (27), Огуде (55), Зотов (58).
Удаление: Зинков (90).
6 (5) удары (в створ) 7 (4)
19 фолы 22
2 угловые 3
0 офсайды 0
59 % владение мячом 41
В первом тайме самарские «Крылья» оказывались в роли отыгрывающейся команды. На гол Януша Гола ответил Джанни Бруно. На исходе получаса игры арбитр неправильно расценил эпизод и поставил пенальти в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый реализовал Петар Занев, но уже в следующей атаке Сергей Корниленко восстановил баланс в матче. Вторая половина встречи получилась не такая яркая, а клубы так и не сумели выявить победителя. Также в матче было два удаления: в середине тайма был удален главный тренер «Крыльев» Вадим Скрипченко, а в концовке встречи вторую желтую получил полузащитник «самарцев» Вячеслав Зинков. «Крылья Советов» остались на 14-ой строчке, а «Амкар» снова упустил шанс подняться в зону еврокубков и сейчас располагается на шестом месте с 32-мя баллами.
Фото: твиттер «Крыльев»
Источник: Еженедельник «Футбол»