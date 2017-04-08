РФПЛ. 22-й тур. «Крылья» и «Амкар» поделили очки

РФПЛ. 22-й тур.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АМКАР — 2:2 (2:2)

Самара. 8 апреля

Стадион: «Металлург». 10000 зрителей.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Крылья Советов»: Лория, Зотов, Ятченко, Надсон, Божин, Зинков, Мияйлович (Громов, 75), Зуев, Бруно (Садик, 84), Паскуато, Корниленко.

«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол (Баланович, 90), Конде, Огуде, Гиголаев, Гасилин (Костюков, 69), Комолов, Салугин (Бодул, 54).

Голы: 0:1 — Гол (8), 1:1 — Бруно (16), 1:2 — Занев (30), 2:2 — Корниленко (32).

Предупреждения: Зайцев (27), Огуде (55), Зотов (58).

Удаление: Зинков (90).

6 (5) удары (в створ) 7 (4)

19 фолы 22

2 угловые 3

0 офсайды 0

59 % владение мячом 41

В первом тайме самарские «Крылья» оказывались в роли отыгрывающейся команды. На гол Януша Гола ответил Джанни Бруно. На исходе получаса игры арбитр неправильно расценил эпизод и поставил пенальти в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый реализовал Петар Занев, но уже в следующей атаке Сергей Корниленко восстановил баланс в матче. Вторая половина встречи получилась не такая яркая, а клубы так и не сумели выявить победителя. Также в матче было два удаления: в середине тайма был удален главный тренер «Крыльев» Вадим Скрипченко, а в концовке встречи вторую желтую получил полузащитник «самарцев» Вячеслав Зинков. «Крылья Советов» остались на 14-ой строчке, а «Амкар» снова упустил шанс подняться в зону еврокубков и сейчас располагается на шестом месте с 32-мя баллами.

Фото: твиттер «Крыльев»

Источник: Еженедельник «Футбол»