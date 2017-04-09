РФПЛ. 22-й тур. «Краснодар» и ЦСКА не выявили победителя

В центральном матче 22-ого тура «Краснодар» принимал московский ЦСКА. За 90 минут встречи команды так и не выявили победителя.
Премьер-лига. 22-й тур.
КРАСНОДАР — ЦСКА — 1:1
Краснодар. 09 апреля 2017 года.
Стадион: «Краснодар». — зрителей.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе, Мамаев, Перейра (Жоазиньо, 75), Классон (Лаборде, 80), Смолов.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес М., Набабкин (Тошич, 74), Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Натхо (Оланаре, 71), Вернблум, Ионов (Жамалетдинов, 89), Головин, Витиньо.
Голы: 0:1 – Смолов (58, с пенальти), 1:1 – Вернблум (76).
Предупреждения: Мамаев (62), Фернандес М. (82).
10(5) Удары (в створ) 12(4)
4 Угловые 3
2 Офсайды 1
17 Фолы 10
55 Владение мячом 45
На протяжении всего матча соперники показывали интересную игру и создали несколько хороших возможностей для взятия ворот. Но голкиперы обеих команд смогли показать класс. Скорее потерявший в этой встрече очки ЦСКА догнал питерский «Зенит» по количеству очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ. Отставание от первого места, занимаемое «Спартаком», увеличилось уже до восьми очков.
Фото: Официальный твиттер футбольного клуба ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»