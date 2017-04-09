РФПЛ. 22-й тур. «Краснодар» и ЦСКА не выявили победителя

В центральном матче 22-ого тура «Краснодар» принимал московский ЦСКА. За 90 минут встречи команды так и не выявили победителя.

Премьер-лига. 22-й тур.

КРАСНОДАР — ЦСКА — 1:1

Краснодар. 09 апреля 2017 года.

Стадион: «Краснодар». — зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе, Мамаев, Перейра (Жоазиньо, 75), Классон (Лаборде, 80), Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес М., Набабкин (Тошич, 74), Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Натхо (Оланаре, 71), Вернблум, Ионов (Жамалетдинов, 89), Головин, Витиньо.

Голы: 0:1 – Смолов (58, с пенальти), 1:1 – Вернблум (76).

Предупреждения: Мамаев (62), Фернандес М. (82).

10(5) Удары (в створ) 12(4)

4 Угловые 3

2 Офсайды 1

17 Фолы 10

55 Владение мячом 45

На протяжении всего матча соперники показывали интересную игру и создали несколько хороших возможностей для взятия ворот. Но голкиперы обеих команд смогли показать класс. Скорее потерявший в этой встрече очки ЦСКА догнал питерский «Зенит» по количеству очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ. Отставание от первого места, занимаемое «Спартаком», увеличилось уже до восьми очков.

Фото: Официальный твиттер футбольного клуба ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»