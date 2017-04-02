РФПЛ. 21-й тур. «Зенит» всухую обыгрывает «Рубин» на «Казань-Арене»

«Зенит» гостил на у «Рубина» на «Казань-Арене». Артем Дзюба и Мигель Данни забили по голу, и теперь отставание клуба из Санкт-Петербурга от «Спартака» всего три очка.
РФПЛ. 21-й тур.
РУБИН — ЗЕНИТ – 0:2 (0:2)
Казань. 2 апреля
Стадион: «Казань-Арена». 10000 зрителей.
Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов, М’вила (Лестьенн, 67), Цакташ, Ахметов (Рочина, 57), Жонатас, Жемалетдинов (Ткачук, 77).
«Зенит»: Лунев, Кришито, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано (Маурисио, 88), Данни, Дзюба, Кокорин (Шатов, 81).
Голы: 0:1 – Дзюба (36), 0:2 – Данни (40).
Предупреждения: Юсупов (49), Ломбертс (62), Жулиано (65), Камболов (77).
Удаление: Юсупов (83 – вторая желтая)
12 (4) удары (в створ) 10 (7)
11 фолы 13
6 угловые 5
0 офсайды 2
48 % владение мячом 52
В первом тайме угрожали воротам обе команды, но, в отличии от «Рубина», «Зенит» реализовал свои моменты. Сначала Артем Дзюба забил от перекладины, а затем Данни и Кокорин красиво сыграли в стеночку, и капитан «сине-бело-голубых» удвоил преимущество гостей. Во второй половине команды могли еще забить, но где-то были на месте голкиперы и надежно играла оборона, а в каких-то моментах игрокам не хватало удачи и мастерства. В конце встречи гости остались в меньшинстве — вторую желтую получил Артур Юсупов. «Зенит» сократил отставание от «Спартака» до трех очков, но «красно-белым» еще предстоит провести матч в рамках 21-го тура РФПЛ. «Рубин» расположился на десятой строчке с 27-ю баллами.
Фото: твиттер «Зенита»
Источник: Еженедельник «Футбол»