РФПЛ. 21-й тур. «Спартак» дожал «Оренбург» и заработал 3 очка

Завершился очередной матч 21-го тура чемпионата России. «Спартак» одержал тяжелейшую победу над «Оренбургом».
СПАРТАК– ОРЕНБУРГ – 3:2 (1:0)
Москва. 3 апреля.
Стадион: «Открытие Арена».
Судья: Артем Чистяков (Азов).
«Спартак»: Ребров, Тигиев (Ещенко, 57), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Глушаков, 52), Джано Ананидзе (Зе Луиш, 75), Промес, Луис Адриано.
«Оренбург»: Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Сиваков, Воробьев (Лобжанидзе, 90), Афонин, Георгиев, Драгун (Попович, 63), Григорьев (Парняков, 88), Дюриш.
Голы: 1:0 — Зобнин (34), 2:0 — Зобнин (59), 2:1 — Попович (70), 2:2 — Дюриш (71), 3:2 — Промес (90+6).
Предупреждения: Самедов (38).
14 (8) удары (в створ) 10 (5)
12 фолы 16
7 угловые 3
0 офсайды 3
59 % владение мячом 41
Фото: пресс-служба «Спартака»
Источник: Еженедельник «Футбол»