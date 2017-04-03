РФПЛ. 21-й тур. «Краснодар» увозит из Ростова ничью

Завершился очередной матч 21-го тура чемпионата России. «Ростов» и «Краснодар» поделили очки.
РОСТОВ – КРАСНОДАР – 0:0 (0:0)
Ростов-на-Дону. 3 апреля.
Стадион: «Олимп-2».
Судья: Евгений Турбин (Москва).
«Ростов»: Медведев, Калачев, Симич (Байрамян, 90), Мевля, Кудряшов, Терентьев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Полоз (Девич, 76), Азмун (Бухаров, 69).
«Краснодар»: Крицюк, Калешин (Петров, 12), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра, Мамаев (Жоазиньо, 77), Смолов, Классон (Подберезкин, 90).
Предупреждения: Каборе (40), Мартынович (63), Перейра (78), Смолов (90).
11 (6) удары (в створ) 6 (2)
17 фолы 13
4 угловые 2
2 офсайды 1
59 % владение мячом 41
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»