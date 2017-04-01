РФПЛ. 21-й тур. Джефферсон Фарфан принес победу «Локомотиву» в матче с «Уфой»

Московский «Локомотив» переиграл «Уфу» в гостях. Единственный гол забил новичок команды — Джефферсон Фарфан.
РФПЛ. 21-й тур.
УФА — ЛОКОМОТИВ — 0:1 (0:1)
Уфа. 1 апреля
Стадион: «Нефтяник». 10000 зрителей.
Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Карп (Безнадежных, 65), Никитин, Пауревич, Пуцко, Засеев (Обляков, 68), Сухов (Кротов, 77), Стоцкий, Фатай, Сысуев.
«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Янбаев, И. Денисов, Игнатьев, Тарасов, Фернандеш (Баринов, 82), Фарфан, Ал. Миранчук.
Гол: 0:1 — Фарфан (37).
Предупреждения: Игнатьев (19), Янбаев (57), Тарасов (62).
5 (1) удары (в створ) 9 (3)
18 фолы 15
3 угловые 4
2 офсайды 2
51 % владение мячом 49
Москвичи отдали долг уфимским за порожние в прошлом круге. Тогда «Уфа» победила «Локо» в Москве со минимальным счетом. Теперь же получился зеркальный результат. Болельщики «Локомотива» должны быть вдвойне рады, ведь победу принес звездный новичок команды — перуанец Джефферсон Фарфан.
Фото: ФК «Локомотив»
Источник: Еженедельник «Футбол»