РФПЛ. 21-й тур. Джефферсон Фарфан принес победу «Локомотиву» в матче с «Уфой»

Московский «Локомотив» переиграл «Уфу» в гостях. Единственный гол забил новичок команды — Джефферсон Фарфан.

РФПЛ. 21-й тур.

УФА — ЛОКОМОТИВ — 0:1 (0:1)

Уфа. 1 апреля

Стадион: «Нефтяник». 10000 зрителей.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Карп (Безнадежных, 65), Никитин, Пауревич, Пуцко, Засеев (Обляков, 68), Сухов (Кротов, 77), Стоцкий, Фатай, Сысуев.

«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Янбаев, И. Денисов, Игнатьев, Тарасов, Фернандеш (Баринов, 82), Фарфан, Ал. Миранчук.

Гол: 0:1 — Фарфан (37).

Предупреждения: Игнатьев (19), Янбаев (57), Тарасов (62).

5 (1) удары (в створ) 9 (3)

18 фолы 15

3 угловые 4

2 офсайды 2

51 % владение мячом 49

Москвичи отдали долг уфимским за порожние в прошлом круге. Тогда «Уфа» победила «Локо» в Москве со минимальным счетом. Теперь же получился зеркальный результат. Болельщики «Локомотива» должны быть вдвойне рады, ведь победу принес звездный новичок команды — перуанец Джефферсон Фарфан.

Фото: ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»