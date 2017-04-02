РФПЛ. 21-й тур. «Амкар» играет вничью с «Тереком»

После осечки в томске, «Амкар» должен был реабилитироваться перед своими зрителями в домашнем матче против «Терека». «Красно-черные» впервые пропустили в домашнем матче текущего сезона и сыграли вничью.

РФПЛ. 21-й тур.

АМКАР – ТЕРЕК – 1:1 (1:1)

Пермь. 2 апреля

Стадион: «Звезда». 10000 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов (Йовичич, 46), Гиголаев, Костюков (Гостюков, 77), Гол, Огуде, Прокофьев (Бодул, 61).

«Терек»: Городов, Мохаммади, Семёнов, Анхель, Уциев, Пирис, Кузяев, Грозав, Митришев (Дьембер, 81), Роши (Мирзов, 61), Балай (Мбенге, 76).

Голы: 1:0 – Гиголаев (9), 1:1 – Митришев (31).

Предупреждения: Роши (18), Уциев (68).

6 (1) удары (в створ) 5 (2)

16 фолы 17

4 угловые 5

3 офсайды 0

46 % владение мячом 54

Обе команды выдали результативный первый тайм. На гол Роланда Гиголаева, «Терек» ответил забитым мячом Магомеда Митришева. Во второй половине встречи команды имели пару моментов, но забить больше не удалось. «Терек» продолжает серию без побед, а «Амкар» упустил шанс подняться на четвертое место в таблице.

Фото: официальный сайт «Амкара»

Источник: Еженедельник «Футбол»