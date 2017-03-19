РФПЛ. 20-й тур. «Уфа» увозит из Краснодара одно очко.

«Уфа», еще ни разу не пропускавшая в 2017 году, в 20-ом туре чемпионата России по футболу гостила на красавце-стадионе «Краснодара». За 90 минут встречи команды так и не выявили победителя.

РФПЛ. 20-й тур.

КРАСНОДАР — УФА — 0:0

Краснодар. 19 марта 2017 года.

Стадион: «Краснодар». 15000 зрителей.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

«Краснодар»: Синицын, Калешин, Мартынович, Гранквист, Петров, Шишкин (Газинский, 58), Каборе, Жигулев (Мамаев, 46), Перейра, Классон (Лаборде, 79), Вандерсон.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Карп (Ванек, 61), Живоглядов, Стоцкий (Кротов, 80), Засеев, Сысуев (Йокич, 67), Пауревич, Фатай.

Предупреждения: Пуцко (36), Стоцкий (42), Аликин (79).

16 (6) Удары (в створ) 6 (4)

5 Угловые 3

3 Офсайды 4

11 Фолы 22

61% Владение мячом 39%

Матч первого круга между этими «Краснодаром» и «Уфой» закончился со счетом 0:0. Тогда взять одно очко команде из столицы Башкортостана помог голкипер Лунев, выручав уфимцев несколько раз по ходу встречи. Через полгода ничего, кроме главного действующего лица, не изменилось: вместо отправившегося покорять просторы Невы Лунева в воротах «Уфы» феерил Беленов, перешедший в это зимнее трансферное окно из «Анжи». «Быки» имели несколько отличных моментов для взятия ворот на протяжении всей встречи. Но убойные удары сначала Классона, а потом Мамаева с Вандерсоном были уверенно отражены голкипером «Уфы». Набрав одно очко, «Краснодар» упустил шанс подобраться ближе к лидирующей тройке, а «Уфа», в свою очередь, сохранила за собой пятую строчку. Обе команды продолжают бороться за выход в еврокубки.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»