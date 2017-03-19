РФПЛ. 20-й тур. «Зенит» обыгрывает дома тульский «Арсенал»

Завершился последний матч 20-ого тура РФПЛ. Питерский «Зенит» дожал тульский «Арсенал» во втором тайме.

РФПЛ. 20-й тур.

ЗЕНИТ — АРСЕНАЛ – 1:0 (0:0)

Санкт-Петербург. 19 марта.

Стадион: «Петровский». 21405 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва)

Зенит: .Лунев, Кришито, Нето, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Жулиано (Молло, 81), Юсупов, Данни (Мак, 87), Дзюба, Кокорин (Кержаков, 74).

Арсенал: Габулов, Беляев, Иванов (Буранов, 77), Сунзу, К. Комбаров, Алексанров, Бурчану, Думбия, Горбатенко, Бурмистров (Власов, 77), Расич (Шевченко, 67).

Голы: 1:0 — Кришито (51), Данни (53).

Предупреждения: Кокорин (36), Габулов (53), Эрнани (61).

16 (4) удары (в створ) 7 (3)

13 фолы 10

11 угловые 0

3 офсайды 2

66 % владение мячом 34 %

Завершился последний матч 20-ого тура РФПЛ. Питерский «Зенит» до матча был готов разобрать туляков на запчасти. Но в первом тайме питерцы напоролись на плотную оборону гостей. Голы пришли лишь во втором тайме. Вначале Доменико Кришито реализовал спорный пенальти, заработанный Артемом Дзюбой. Спустя минуту Мигел Данни вбил второй гвоздь в ворота гостей. Итог – 2:0. Первая победа Мирчи Луческу в РФПЛ после зимней паузы.

Фото: Твиттер ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»