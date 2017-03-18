РФПЛ. 20-й тур. «Томь» побеждает впервые с сентября

«Томь» пропустила 10 мячей в двух весенних матчах, а «Амкар» в предыдущем туре обыграл «Зенит». Сегодня омские футболисты подарили настоящий праздник своим болельщикам.

РФПЛ. 20-й тур.

ТОМЬ – АМКАР – 1:0 (1:0)

Томск. 18 марта

Стадион: «Труд». 5000 зрителей.

Судья: Тимур Арсланбеков (Москва).

«Томь»: Солосин, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин, Попов, Чуперка, Кузнецов (Большунов, 84), Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 74).

«Амкар»: Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев (Йовичич, 75), Костюков (Зайцев, 57), Гол, Огуде, Гасилин (Салугин, 61), Бодул.

Гол: 1:0 — Кузнецов (24).

Предупреждения: Осипов (35), Пугин (37), Гол (46), Попов (49), Конде (61), Зайцев (78), Идову (84), Бодул (90).

4 (3) удары (в створ) 6 (1)

19 фолы 11

2 угловые 9

0 офсайды 1

41 % владение мячом 59

Середина первого тайма стала для «Томи» самой счастливой за последнее время. Сергей Кузнецов пробил со штрафного, а Дмитрий Хомич не сумел спасти свою команду. Во второй половине игры команды имели одинаковое количество опасных но хорошо играли голкиперы обеих команд. 1:0 и «Томь» набирает 12 очков, а «Амкар» упускает шанс приблизиться к ЦСКА и «Зениту». «Томь» победила впервые с сентября.

Фото: официальный сайт «Томи»

Источник: Еженедельник «Футбол»