РФПЛ, 20-й тур. «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью

Завершился очередной матч 19-го тура чемпионата России. «Локомотив» и «Спартак» не выявили победителя.

РФПЛ. 20-й тур.

ЛОКОМОТИВ– СПАРТАК – 1:1 (1:0)

Москва. 18 марта.

Стадион: «Локомотив».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Михалик, Чорлука (Пейчинович, 46), Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 63), Фернандеш (Майкон, 76), Миранчук, Ари.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Ананидзе (Попов, 70), Самедов, Промес, Зе Луиш.

Голы: 1:0 — Ари (41), 1:1 — Промес (52).

Предупреждения: Фернандо (29), Игнатьев (34), Ещенко (79), Ари (84).

7 (4) удары 7 (5)

14 фолы 16

7 угловые 1

1 офсайды 5

42 % владения мячом 58

Весь первый тайм футболисты Массимо Карреры пыталась отправить мяч в ворота соперника, но у них так и не получилось реализовать опасные моменты. Счет в матче открыл «Локомотив»: новичок клуба Ари головой замкнул подачу с фланга. Для бразильца этот гол стал седьмым в семи матчах против бывшей команды. После перерыва голландец Промес сравнял счет в дерби, «расстреляв» ворота красно-зеленых. Позже оба клуба могли вырвать победу в поединке, но футболистам не хватило везения. 1:1 — и «Спартак» оторвался от ближайших конкурентов на 9 баллов. Команда Юрия Семина догнала в турнирной таблице «Рубин» и делит с казанцами 9-е место.

Фото: официальный сайт ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»