РФПЛ. 20-й тур. Гол Алексея Ионова приносит победу ЦСКА над «Тереком»

«Терек» никак не может даже забить в весенней части чемпионата. На «Ахмат-Арене» хозяева вновь уступили всухую, а ЦСКА сократил отставание от «Спартака».

РФПЛ. 20-й тур.

ТЕРЕК – ЦСКА — 0:1 (0:1)

Грозный. 19 марта.

Стадион: «Ахмат-Арена». 1300 зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Терек»: Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Оздоев (Мбенг, 71), Кузяев, Лебеденко, Балай (Садаев, 71), Бериша (Родолфо, 70).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Тошич (Щенников, 75), Вернблум, Дзагоев, Головин, Ионов (Оланаре, 66), Витиньо (Чалов, 81).

Гол: 0:1 – Ионов (28).

Предупреждения: Кузяев (88), В. Березуцкий (90)

7 (3) удары (в створ) 12 (8)

10 фолы 20

2 угловые 3

3 офсайды 2

50 % владение мячом 50

Первый тайм остался за «армейцами». На исходе получаса игры счет открыл Алексей Ионов. Вторая половина встречи была живее и со стороны «Терека» и со стороны ЦСКА. Хозяева несколько раз угрожали воротам Игоря Акинфеева, но голкипер был надежен. «Красно-синие» тоже атаковали опасно, и не один раз могли увеличить свое преимущество, но Городов больше не позволил поразить свои ворота. «Армейцы» набрали 39 очков и сократили отставание от «Спартака» на шесть баллов. «Терек» идет на девятой позиции. «Грозненцы» не забить и победить в течении четырех последних матчей.

Фото: официальный сайт ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»