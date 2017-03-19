РФПЛ. 20-й тур. Гол Алексея Ионова приносит победу ЦСКА над «Тереком»

«Терек» никак не может даже забить в весенней части чемпионата. На «Ахмат-Арене» хозяева вновь уступили всухую, а ЦСКА сократил отставание от «Спартака».
РФПЛ. 20-й тур.
ТЕРЕК – ЦСКА — 0:1 (0:1)
Грозный. 19 марта.
Стадион: «Ахмат-Арена». 1300 зрителей.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Терек»: Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Оздоев (Мбенг, 71), Кузяев, Лебеденко, Балай (Садаев, 71), Бериша (Родолфо, 70).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Тошич (Щенников, 75), Вернблум, Дзагоев, Головин, Ионов (Оланаре, 66), Витиньо (Чалов, 81).
Гол: 0:1 – Ионов (28).
Предупреждения: Кузяев (88), В. Березуцкий (90)
7 (3) удары (в створ) 12 (8)
10 фолы 20
2 угловые 3
3 офсайды 2
50 % владение мячом 50
Первый тайм остался за «армейцами». На исходе получаса игры счет открыл Алексей Ионов. Вторая половина встречи была живее и со стороны «Терека» и со стороны ЦСКА. Хозяева несколько раз угрожали воротам Игоря Акинфеева, но голкипер был надежен. «Красно-синие» тоже атаковали опасно, и не один раз могли увеличить свое преимущество, но Городов больше не позволил поразить свои ворота. «Армейцы» набрали 39 очков и сократили отставание от «Спартака» на шесть баллов. «Терек» идет на девятой позиции. «Грозненцы» не забить и победить в течении четырех последних матчей.
Фото: официальный сайт ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»