РФПЛ. 19-й тур. «Уфа» одерживает вторую победу под руководством Сергея Семака

Первый матч субботы завершился победой «Уфы». Подопечные Сергея Семака вновь выиграли 1:0.

РФПЛ. 19-й тур.

УФА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 1:0 (1:0)

Уфа. 11 Марта.

Стадион: «Нефтяник». 9154 зрителей.

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)

Уфа: Беленов, Пуцко, Аликин, Карп (Ванек, 60), Сухов, Живоглядов, Стоцкий, Пауревич, Засеев, Кротов (Йокич, 77), Игбун (Фатай, 65).

Крылья Советов: Лория, Родич, Надсон, Гаджибеков (Визнович, 86), Ятченко, Таранов, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Зуев, Миялович, Паскуато.

Гол: 1:0 — Пауревич (6).

Предупреждение: Гаджибеков (70).

7 (5) удары (в створ) 11 (7)

15 фолы 9

6 угловые 5

0 офсайды 1

46 % владение мячом 54 %

В первом матче субботней программы 19-ого тура РФПЛ «Уфа» принимала самарские «Крылья Советов». Исход встречи решил быстрый гол на шестой минуте. Иван Пауревич отличился с передачи Сильвестра Игбуна. Первая половина прошла с преимуществом хозяев. Во втором тайме игра шла на встречных курсах. «Уфа» смогла сохранить преимущество, добытое в первой части игры. Вторая победа под руководством Сергея Семака, второй сухой матч Александра Беленова. «Уфа» набирает 31 очко и перемещается на четвертое место.

Фото: ФК «Крылья Советов»

Источник: Еженедельник «Футбол»