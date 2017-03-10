РФПЛ. 19-й тур. Тульский «Арсенал» одерживает первую победу под руководством Сергея Кирьякова

Завершился первый матч 19-ого тура РФПЛ. Тульский «Арсенал» добился уверенной победы над «Уралом».
РФПЛ. 19-й тур.
АРСЕНАЛ — УРАЛ – 2:0 (1:0)
Тула. 10 Марта.
Стадион: «Арсенал». 13405 зрителей.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Арсенал: Габулов, Беляев, Иванов, Сунзу, К. Комбаров, Горбатенко (Стеклов, 90 + 2), Думбия (Власов, 81), Бурчану, Александров, Бурмистров, Расич (Шевченко, 74).
Урал: Заболотный, Данцев, Балажиц, Новиков, Кулаков, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Ильин (Манучарян, 61), Лунгу.
Голы: 1:0 — Расич (19, с пенальти), 2:0 – Расич (62).
Предупреждения: Думбия (3), Расич (49), Фидлер (52), Балажиц (61), Бурмистров (76).
Удаление: Балажиц (65).
11 (4) удары (в створ) 7 (3)
15 фолы 13
5 угловые 6
5 офсайды 1
46 % владение мячом 54 %
Стартовая игра 19-ого тура проходила в Туле. Обновленный «Арсенал» Сергея Кирьякова отчаянно нуждался в победе, чтобы покинуть зону вылета. Преимущество туляков в первом тайме воплотилось в заработанный пенальти, который реализовал аргентинский форвард Расич. Во второй половине «Урал» вынужденно раскрылся, что дало больше свободы атакующей линии «Арсенала». На 62-ой минуте, после подачи Бурмистрова, Расич головой забил второй мяч в ворота гостей. Через три минуты исход игры уже не вызывал сомнений – защитник «Урала» Балажиц получил второе предупреждение и оставил команду в меньшинстве. Матч благополучно докатился до первой победы Сергея Кирьякова во главе «Арсенала». Туляки набирают 15 очков и догоняют в таблице «Оренбург» и «Крылья Советов».
Фото: Твиттер ФК «Арсенал»
Источник: Еженедельник «Футбол»