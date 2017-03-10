РФПЛ. 19-й тур. Тульский «Арсенал» одерживает первую победу под руководством Сергея Кирьякова

Завершился первый матч 19-ого тура РФПЛ. Тульский «Арсенал» добился уверенной победы над «Уралом».

РФПЛ. 19-й тур.

АРСЕНАЛ — УРАЛ – 2:0 (1:0)

Тула. 10 Марта.

Стадион: «Арсенал». 13405 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Арсенал: Габулов, Беляев, Иванов, Сунзу, К. Комбаров, Горбатенко (Стеклов, 90 + 2), Думбия (Власов, 81), Бурчану, Александров, Бурмистров, Расич (Шевченко, 74).

Урал: Заболотный, Данцев, Балажиц, Новиков, Кулаков, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Ильин (Манучарян, 61), Лунгу.

Голы: 1:0 — Расич (19, с пенальти), 2:0 – Расич (62).

Предупреждения: Думбия (3), Расич (49), Фидлер (52), Балажиц (61), Бурмистров (76).

Удаление: Балажиц (65).

11 (4) удары (в створ) 7 (3)

15 фолы 13

5 угловые 6

5 офсайды 1

46 % владение мячом 54 %

Стартовая игра 19-ого тура проходила в Туле. Обновленный «Арсенал» Сергея Кирьякова отчаянно нуждался в победе, чтобы покинуть зону вылета. Преимущество туляков в первом тайме воплотилось в заработанный пенальти, который реализовал аргентинский форвард Расич. Во второй половине «Урал» вынужденно раскрылся, что дало больше свободы атакующей линии «Арсенала». На 62-ой минуте, после подачи Бурмистрова, Расич головой забил второй мяч в ворота гостей. Через три минуты исход игры уже не вызывал сомнений – защитник «Урала» Балажиц получил второе предупреждение и оставил команду в меньшинстве. Матч благополучно докатился до первой победы Сергея Кирьякова во главе «Арсенала». Туляки набирают 15 очков и догоняют в таблице «Оренбург» и «Крылья Советов».

Фото: Твиттер ФК «Арсенал»

Источник: Еженедельник «Футбол»