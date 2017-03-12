РФПЛ. 19-й тур. «Спартак» минимально обыграл «Анжи»

Завершилась очередной матч 19-го тура чемпионата России. Московский «Спартак» добился 13-й победы в первенстве, минимально обыграв махачкалинский «Анжи».

СПАРТАК– АНЖИ– 1:0 (0:0)

Москва. 12 марта.

Стадион: «Открытие Арена».

Судья: Александр Егоров (Саранск).

«Спартак»: Ребров, Маурисио (Ещенко, 69), Таски, Кутепов, Комбаров, Промес, Фернандо, Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Самедов (Мельгарехо, 90), Зе Луиш.

«Анжи»: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибель, Мусалов, Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Кацаев (Асильдаров, 78), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский.

Гол: 1:0 — Самедов (67).

Предупреждения: Фибель (3), Яковлев (28), Хубулов (47), Тетрашвили (57).

16 (6) удары (в створ) 7 (2)

14 фолы 12

11 угловые 5

0 офсайды 1

67 % владение мячом 33

В первом тайме красно-белые не могли создать опасных атак у ворот дагестанцев. Футболисты «Анжи» грамотно оборонялись и безуспешно пытались нанести удар по воротам Артема Реброва. После перерыва команда Массимо Карреры продолжила владеть игровым преимуществом. Только к середине вторых 45 минут полузащитник москвичей Александр Самедов успешно замкнул навес Дмитрия Комбарова, отправив мяч в сетку ворот Юрченко. «Спартак» добился тяжелой победы над середняком чемпионата и упрочил свое лидерство в турнирной таблице. Теперь отрыв от ближайших преследователей из ЦСКА составляет 8 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»