РФПЛ. 19-й тур. «Ростов» и «Терек» поделили очки

Матч между соседями по таблице РФПЛ завершится ничьей. «Ростов» и «Терек» не забили мячей.

РФПЛ. 19-й тур.

РОСТОВ — ТЕРЕК – 0:0 (0:0)

Ростов-на-Дону. 12 марта.

Стадион: «Олимп-2». 10000 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Ростов»: Медведев, Навас, Терентьев (Байрамян, 88), Гацкан, Ерохин, Киреев (Бухаров, 73), Мевля, Нобоа, Полоз, Препелицэ (Калачев, 73), Азмун.

«Терек»: Городов, Анхель, Дьомбер, Мохаммади, Семенов, Уциев, Бериша, Кузяев, Оздоев (Лебеденко, 90), Роши, Балай (Мбенгуе, 88).

Предупреждения: Навас (15), Киреев (28), Гацкан (64), Кузяев (70).

4 (1) удары (в створ) 3 (0)

12 фолы 14

7 угловые 3

0 офсайды 1

62 % владение мячом 38

Соседи по таблице РФПЛ «Ростов» и «Терек» встретились в Ростове-на-Дону. Темп игры осталял желать лучшего, лишь иногда монотонные действия сменялись атаками. К середине второго тайма хозяева поля пытались судорожно изменить счет, постоянно поражая ворота соперника ударами. Гости не поддались на прессинг и не позволили отобрать очки. Как итог: безголевая ничья. «Ростов» и «Терек» продолжают занимать 6 и 7 места, соответственно.

Фото: твиттер ФК «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»