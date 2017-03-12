РФПЛ. 19-й тур. «Ростов» и «Терек» поделили очки

Матч между соседями по таблице РФПЛ завершится ничьей. «Ростов» и «Терек» не забили мячей.
РФПЛ. 19-й тур.
РОСТОВ — ТЕРЕК – 0:0 (0:0)
Ростов-на-Дону. 12 марта.
Стадион: «Олимп-2». 10000 зрителей.
Судья: Алексей Еськов (Москва).
«Ростов»: Медведев, Навас, Терентьев (Байрамян, 88), Гацкан, Ерохин, Киреев (Бухаров, 73), Мевля, Нобоа, Полоз, Препелицэ (Калачев, 73), Азмун.
«Терек»: Городов, Анхель, Дьомбер, Мохаммади, Семенов, Уциев, Бериша, Кузяев, Оздоев (Лебеденко, 90), Роши, Балай (Мбенгуе, 88).
Предупреждения: Навас (15), Киреев (28), Гацкан (64), Кузяев (70).
4 (1) удары (в створ) 3 (0)
12 фолы 14
7 угловые 3
0 офсайды 1
62 % владение мячом 38
Соседи по таблице РФПЛ «Ростов» и «Терек» встретились в Ростове-на-Дону. Темп игры осталял желать лучшего, лишь иногда монотонные действия сменялись атаками. К середине второго тайма хозяева поля пытались судорожно изменить счет, постоянно поражая ворота соперника ударами. Гости не поддались на прессинг и не позволили отобрать очки. Как итог: безголевая ничья. «Ростов» и «Терек» продолжают занимать 6 и 7 места, соответственно.
Фото: твиттер ФК «Ростов»
Источник: Еженедельник «Футбол»