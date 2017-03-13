РФПЛ. 19-й тур. «Краснодар» в гостях обыграл «Локомотив»

«Локомотив» и «Краснодар» выдали в Москве настоящую драму. Гости одержали волевую победу, а Павел Мамаев забил, спустя 2 минуты после выхода на поле.
РФПЛ. 19-й тур.
ЛОКОМОТИВ — КРАСНОДАР – 1:2 (1:0)
Москва. 13 марта.
Стадион: «Локомотив». 12877 зрителей.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров)
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Игнатьев (Коломейцев,62) , Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон.
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Калешин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Газинский, Жигулев (Мамаев, 54), Перейра (Каборе,65), Клаэссон, Вандерсон (Окриашвили, 73).
Голы: 1:0 — Игнатьев (36), 1:1 — Мамаев, (56), 1:2 — Вандерсон (64)
Предупреждения: Синицын (90)
12 (3) удары (в створ) 6 (5)
10 фолы 19
3 угловые 2
8 офсайды 4
50 % владение мячом 50
«Краснодар» одержал первую гостевую победу в сезоне, обыграв московский «Локомотив». Главным героем матча стал Павел Мамаев, после выхода которого, гости и перевернули игру в свою пользу. Интересен тот факт, что «Краснодар» стал единственной командой в 19-ом туре, которая смогла забить гол в гостях.
Фото: ФК «Локомотив»
Источник: Еженедельник «Футбол»