РФПЛ. 19-й тур. «Амкар» одерживает победу над «Зенитом»

«Амкар» одержал важнейшую победу над «Зенитом». Атором единственного гола стал Роланд Гиголаев.
РФПЛ. 19-й тур.
АМКАР – ЗЕНИТ – 1:0 (1:0)
Пермь. 12 марта.
Стадион: «Звезда». 13000 зрителей.
Судья: Евгений Турбин (Москва).
«Амкар»: Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков (Хурцидзе, 75), Гол, Огуде, Анене, Гасилин (Йовичич, 60 – (Салугин, 90).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков (Иванович, 71), Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Жулиано, Кокорин, Дзюба, Шатов (Мак, 62).
Гол: 1:0 — Гиголаев (33).
Предупреждения: Комолов (24), Занев (27), Гасилин (34), Хомич (60), Гол (73), Кришито (77).
5 (5) удары (в створ) 12 (5)
16 фолы 6
2 угловые 15
3 офсайды 2
30 % владение мячом 70
В первом тайме «Зенит» создавал моменты, но забить команде Мирчи Луческу так и не удалось. А вот хозяева реализовали свой момент, отличился Роланд Гиголаев. «Амкар» мог забить и второй, но Лодыгин спас свою команду после выхода один на один. Во второй половина встречи «пермяки» продолжали играть на контратаках, а гости все никак не могли забить, хотя преимущество было на их стороне. «Зенит» мог несколько раз сравнять счет, но Хомич спасал свою команду, а один раз это сделала штанга. «Амкар» поднялся на пятую строчку набрав 30 очков. «Зенит» остался на втором месте с 36-ю баллами.
Фото: твиттер «Амкара»
Источник: Еженедельник «Футбол»