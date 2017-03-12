РФПЛ. 19-й тур. «Амкар» одерживает победу над «Зенитом»

«Амкар» одержал важнейшую победу над «Зенитом». Атором единственного гола стал Роланд Гиголаев.

РФПЛ. 19-й тур.

АМКАР – ЗЕНИТ – 1:0 (1:0)

Пермь. 12 марта.

Стадион: «Звезда». 13000 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Амкар»: Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков (Хурцидзе, 75), Гол, Огуде, Анене, Гасилин (Йовичич, 60 – (Салугин, 90).

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков (Иванович, 71), Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Жулиано, Кокорин, Дзюба, Шатов (Мак, 62).

Гол: 1:0 — Гиголаев (33).

Предупреждения: Комолов (24), Занев (27), Гасилин (34), Хомич (60), Гол (73), Кришито (77).

5 (5) удары (в створ) 12 (5)

16 фолы 6

2 угловые 15

3 офсайды 2

30 % владение мячом 70

В первом тайме «Зенит» создавал моменты, но забить команде Мирчи Луческу так и не удалось. А вот хозяева реализовали свой момент, отличился Роланд Гиголаев. «Амкар» мог забить и второй, но Лодыгин спас свою команду после выхода один на один. Во второй половина встречи «пермяки» продолжали играть на контратаках, а гости все никак не могли забить, хотя преимущество было на их стороне. «Зенит» мог несколько раз сравнять счет, но Хомич спасал свою команду, а один раз это сделала штанга. «Амкар» поднялся на пятую строчку набрав 30 очков. «Зенит» остался на втором месте с 36-ю баллами.

Фото: твиттер «Амкара»

Источник: Еженедельник «Футбол»