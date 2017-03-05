РФПЛ. 18-й тур. «Урал» побеждает «Амкар» на домашней арене

«Урал» минимально переиграл «Амкар» на своем поле. Единственным голом в матче отметился Бикфалви.

РФПЛ. 18-й тур.

УРАЛ – АМКАР – 1:0 (1:0)

Екатеринбург. 5 марта.

Стадион: «СКБ-Банк Арена». 10000 зрителей.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Данцев, Новиков, Бикфалви, Емельянов, Кулаков, Фидлер, Ильин, Лунгу (Ставпец, 87), Димитров (Манучарян, 72).

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Занев, Конде, Милькович, Голь, Огунде, Бодул, Идову (Прокофьев, 82), Комолов (Хурцидзе, 75), Костюков (Гасилин, 62).

Предупреждения: Конде (27), Зайцев (36), Ильин (36), Заболотный (92).

Гол: Бикфалви (32).

6 (4) удары 5 (2)

15 фолы 12

2 угловые 4

0 офсайды 2

46 % владение мячом 54

«Урал» не проигрывает уже три игры подряд во всех турнирах. В этот раз «Амкар» сам привез себе гол и потерял три очка. Единственный мяч в середине первого тайма забил Эрик Бикфалви. «Амкар» так и не сумел сравнять счет. За гостей в Екатеринбурге дебютировал новичок из «Зенита» Алексей Гасилин, заменив Костюкова во второй половине матча. «У «Урала» не было серьезных шансов забить забить нам. Гол мы, как говорят в футболе, мы принесли сами себе», — высказался тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев.

Фото: Официальный твиттер «Урала»

Источник: еженедельник «Футбол»