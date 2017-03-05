РФПЛ. 18-й тур. «Терек» проиграл «Уфе» на домашнем стадионе

Команда Сергея Семака удачно вернулась в сезоне после перерыва. Уфимцы смогли обыграть «Терек» в гостях.

РФПЛ. 18-й тур.

ТЕРЕК – УФА – 0:1 (0:0)

Грозный. 5 марта.

Стадион: «Ахмат-Арена». 30597 зрителей.

Судья: Сергей Карасев (Москва)

«Терек»: Городов, Мохаммади, Анхель, Семенов, Уциев, Кузяев, Факундо (Мбенге, 82), Оздоев, Роши (Митришев, 84), Бериша, Балай.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев (Зубарев, 68), Сысуев (Кротов, 60 (Безденежных (90)), Стоцкий, Пауревич, Игбун.

Голы: 0:1 — Игбун (80)

Предупреждения: Сысуев (20), Пауревич (45)

10 (6) удары (в створ) 7 (3)

13 фолы 13

6 угловые 3

1 офсайды 1

60 % Владения мячом 40



Матч между «Тереком» и «Уфой» получился достаточно интересным с равными шансами на победу у обоих команд. В середине второго тайма грознинцы получили право на пенальти, однако Беленов отразил удар Балая. «Уфа» же свой шанс не упустила, и на 80-ой минуте Игбун принес гостям победу в этом непростом матче.

Фото: ФК «Уфа»

Источник: Еженедельник «Футбол»