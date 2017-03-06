РФПЛ. 18-й тур. «Рубин» обыгрывает «Анжи» в гостях

В Каспийске «Анжи» принимал казанский «Рубин». Хозяева не смогли реализовать пенальти, за что были наказаны в конце матча.
РФПЛ. 18-й тур.
АНЖИ – РУБИН – 0:1 (0:0)
Каспийск. 6 марта.
Стадион: «Анжи-Арена». 4950 зрителей.
Судья: Алексей Еськов (Москва).
«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Брызгалов, Эззатоллахи, Хубулов (Яковлев, 63), Прудников (Батов, 61) , Будковский.
«Рубин»: Рыжиков, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М’Вила, Ткачук (Цакташ, 56), Жемалетдинов, Канунников, Жонатас.
Голы: 0:1 — Канунников (81).
Незабитый пенальти: Кацаев (23).
Предупреждения: Ткачук (11), Канунников (23), Эззатоллахи (27).
Удаление: Эззатоллахи (77).
13 (6) удары (в створ) 15 (3)
19 фолы 10
11 угловые 2
4 офсайды 1
46 % владение мячом 54
Команды продемонстрировали абсолютно два разных тайма. Первая половина встречи осталась за хозяевами. Футболисты «Анжи» имели несколько хороших моментов для гола, но Рыжиков был на месте. В середине первого тайма Кацаев вошел в штрафную, а Самбрано нарушил правила. Пенальти отправился бить сам пострадавший, но Сергей Рижиков взял мяч намертво. Во втором тайме ход игры диктовал «Рубин». Юрченко спасал махачкалинскую команду, но после удара Канунникова, из-за пределов штрафной, был бессилен. К моменту гола «Анжи» был уже в меньшинстве – красную карточку получил Саид Эззатоллахи. «Рубин» набрал 26 очков и расположился на 9-ой строчке. «Анжи» остался на 11-ой с 20-ю баллами.
Фото: твиттер «Анжи»
Источник: Еженедельник «Футбол»