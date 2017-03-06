РФПЛ. 18-й тур. «Рубин» обыгрывает «Анжи» в гостях

В Каспийске «Анжи» принимал казанский «Рубин». Хозяева не смогли реализовать пенальти, за что были наказаны в конце матча.

РФПЛ. 18-й тур.

АНЖИ – РУБИН – 0:1 (0:0)

Каспийск. 6 марта.

Стадион: «Анжи-Арена». 4950 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Брызгалов, Эззатоллахи, Хубулов (Яковлев, 63), Прудников (Батов, 61) , Будковский.

«Рубин»: Рыжиков, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М’Вила, Ткачук (Цакташ, 56), Жемалетдинов, Канунников, Жонатас.

Голы: 0:1 — Канунников (81).

Незабитый пенальти: Кацаев (23).

Предупреждения: Ткачук (11), Канунников (23), Эззатоллахи (27).

Удаление: Эззатоллахи (77).

13 (6) удары (в створ) 15 (3)

19 фолы 10

11 угловые 2

4 офсайды 1

46 % владение мячом 54

Команды продемонстрировали абсолютно два разных тайма. Первая половина встречи осталась за хозяевами. Футболисты «Анжи» имели несколько хороших моментов для гола, но Рыжиков был на месте. В середине первого тайма Кацаев вошел в штрафную, а Самбрано нарушил правила. Пенальти отправился бить сам пострадавший, но Сергей Рижиков взял мяч намертво. Во втором тайме ход игры диктовал «Рубин». Юрченко спасал махачкалинскую команду, но после удара Канунникова, из-за пределов штрафной, был бессилен. К моменту гола «Анжи» был уже в меньшинстве – красную карточку получил Саид Эззатоллахи. «Рубин» набрал 26 очков и расположился на 9-ой строчке. «Анжи» остался на 11-ой с 20-ю баллами.

Фото: твиттер «Анжи»

Источник: Еженедельник «Футбол»