РФПЛ. 18-й тур. «Оренбург» громит «Арсенал» и покидает зону стыковых матчей

На стадионе «Газовик» в Оренбурге местная команда принимала тульский «Арсенал». Хозяева забили три безответных мяча.
РФПЛ. 18-й тур.
ОРЕНБУРГ – АРСЕНАЛ – 3:0 (2:0)
Оренбург. 4 марта.
Стадион: «Газовик». 6000 зрителей.
Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
«Оренбург»: М. Кержаков, Воробьёв, Афонин, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Григорьев (Попович, 78), Георгиев, Коронов (Бреев, 68), Ойеволе, Дюриш (Лобжанидзе, 85).
«Арсенал»: Габулов, Вергара (Думбия, 46), Беляев, И. Иванов (Власов, 76), Сунзу, Горбатенко, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Бурмистров, Шевченко (Расич, 84).
Голы: 1:0 — Георгиев (3), 2:0 – Георгиев (20 – с пенальти), 3:0 – Воробьев (50).
Предупреждения: Максим Григорьев (12), Игорь Горбатенко (36), Никита Бурмистров (70), Владимир Полуяхтов (74).
6 (5) удары (в створ) 12 (3)
17 фолы 10
5 угловые 6
2 офсайды 0
37 % владение мячом 63
«Оренбург» уже в первом тайме решил исход матча. В самом начале встречи Благой Георгиев забил со штрафного, а спустя 17 минут реализовал пенальти. В дебюте второй части матча хозяева довели счет до крупного – Михал Дюриш прострелил, а Роман Воробьев послал мяч в пустые ворота. «Арсенал» атаковал, но надежно играл голкипер «оренбуржцев» Михаил Кержаков. «Оренбург» набирает 15 очков и как минимум до завтра будет находится вне зоны стыковых матчей. «Арсенал» остается на 15 месте.
Фото: твиттер «Оренбурга»
Источник: Еженедельник «Футбол»