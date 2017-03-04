РФПЛ. 18-й тур. «Оренбург» громит «Арсенал» и покидает зону стыковых матчей

На стадионе «Газовик» в Оренбурге местная команда принимала тульский «Арсенал». Хозяева забили три безответных мяча.

РФПЛ. 18-й тур.

ОРЕНБУРГ – АРСЕНАЛ – 3:0 (2:0)

Оренбург. 4 марта.

Стадион: «Газовик». 6000 зрителей.

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)

«Оренбург»: М. Кержаков, Воробьёв, Афонин, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Григорьев (Попович, 78), Георгиев, Коронов (Бреев, 68), Ойеволе, Дюриш (Лобжанидзе, 85).

«Арсенал»: Габулов, Вергара (Думбия, 46), Беляев, И. Иванов (Власов, 76), Сунзу, Горбатенко, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Бурмистров, Шевченко (Расич, 84).

Голы: 1:0 — Георгиев (3), 2:0 – Георгиев (20 – с пенальти), 3:0 – Воробьев (50).

Предупреждения: Максим Григорьев (12), Игорь Горбатенко (36), Никита Бурмистров (70), Владимир Полуяхтов (74).

6 (5) удары (в створ) 12 (3)

17 фолы 10

5 угловые 6

2 офсайды 0

37 % владение мячом 63

«Оренбург» уже в первом тайме решил исход матча. В самом начале встречи Благой Георгиев забил со штрафного, а спустя 17 минут реализовал пенальти. В дебюте второй части матча хозяева довели счет до крупного – Михал Дюриш прострелил, а Роман Воробьев послал мяч в пустые ворота. «Арсенал» атаковал, но надежно играл голкипер «оренбуржцев» Михаил Кержаков. «Оренбург» набирает 15 очков и как минимум до завтра будет находится вне зоны стыковых матчей. «Арсенал» остается на 15 месте.

Фото: твиттер «Оренбурга»

Источник: Еженедельник «Футбол»