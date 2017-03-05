РФПЛ. 18-й тур. «Краснодар» сыграл со «Спартаком» в боевую ничью

«Спартак» и «Краснодар» выдали интереснейший матч с сумасшедшим накалом страстей. Ни одна из команд не заслуживала поражения и как итог — закономерная ничья.

РФПЛ. 18-й тур.

КРАСНОДАР – СПАРТАК – 2:2 (1:1)

Краснодар. 5 марта.

Стадион: «Краснодар». 34000 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский (Жигулев, 30), Шишкин, Подберезкин, Вандерсон (Перейра, 64), Классон (Окриашвили, 71), Смолов.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Зобнин, Зе Луиш, Луис Адриано.

Голы: 0:1 — Фернандо (3), 1:1 — Таски (16, автогол), 1:2 — Луис Адриано, 2:2 — Смолов (74, с пенальти).

Предупреждения: Глушаков (45), Смолов (64), Зобнин (68), Зе Луиш (92).



5 (3) удары (в створ) 8 (5)

10 фолы 13

5 угловые 4

1 офсайды 0

49 % Владения мячом 51

«Краснодар» и «Спартак» подарили зрителям один из лучших матчей этого сезона. Самая настоящая битва развернулась на юге России, однако победителя соперники выявить так и не смогли. В результате интереснейший, до краев наполненный событиями поединок двух достойных друг друга команд завершился вничью. Таким образом, «Спартак» набирает 41 очко и сохраняет отрыв в 5 баллов от своего ближайшего преследователя — петербургского «Зенита». А «Краснодар», набрав 29 очков, поднимается на четвертую строчку в турнирной таблице.

Фото: Официальный сайт «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»