Рэзван Кочиш может продолжить выступления в Грузии или Австралии

Победитель Кубка России-2007 в составе «Локомотива» Рэзван Кочиш может подписать контракт с одним из двух грузинских клубов. В данный момент румын является свободным агентом.

«Сейчас я свободный агент, но у меня есть хорошие предложения от тбилисского «Динамо» и «Самтредии», – Также в моих услугах заинтересован один клуб из Австралии», — прокомментировал свои варианты для продолжения карьеры сам Рэзван.

Последней командой 34-летнего полузащитника был американский «Чикаго Файр», в которой он играл до 2016 года. Помимо «железнодорожников», Кочиш играл еще за один российский клуб — «Ростов».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: WorldSport.ge