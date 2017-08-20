Рэзван Кочиш может продолжить выступления в Грузии или Австралии

Автор: Дмитрий Темников 0

Победитель Кубка России-2007 в составе «Локомотива» Рэзван Кочиш может подписать контракт с одним из двух грузинских клубов. В данный момент румын является свободным агентом.

«Сейчас я свободный агент, но у меня есть хорошие предложения от тбилисского «Динамо» и «Самтредии», – Также в моих услугах заинтересован один клуб из Австралии», — прокомментировал свои варианты для продолжения карьеры сам Рэзван.

Последней командой 34-летнего полузащитника был американский «Чикаго Файр», в которой он играл до 2016 года. Помимо «железнодорожников», Кочиш играл еще за один российский клуб — «Ростов».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: WorldSport.ge

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку арестовали за организацию шумной вечеринки

Златан Ибрагимович 5

Златан Ибрагимович отказался переходить в «Лос-Анджелес Гэлакси», клуб предлагал 7,5 миллионов в год

Юра Мовсисян может стать игроком пражской «Славии»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 