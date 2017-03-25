Результаты очередных матчей отбора ЧМ-2018

Завершился игровой день квалификационного этапа к ЧМ-2018. Исландия продолжает стремиться в Россию ради новой сенсации.
ЕВРОПА
Грузия – Сербия — 1:3 (1:1)
(Качарава, 6; Тадич, 45 — с пенальти, Митрович, 64, Гачинович, 86).
Турция – Финляндия — 2:0 (2:0)
(Тосун, 9, Тосун, 13).
Австрия – Молдавия — 2:0 (0:0)
(Забитцер, 75, Харник, 90).
Ирландия – Уэльс — 0:0 (0:0)
Испания – Израиль — 4:1 (2:0)
(Сильва, 13, Витоло, 45, Коста, 51, Иско, 88; Рафаелов, 76).
Италия – Албания — 2:0 (1:0)
(Де Росси, 12 — с пенальти, Иммобиле, 71).
Косово — Исландия — 1:2 (0:2)
(Нухиу, 53; Сигурдарсон, 25, Сигурдссон, 35).
Лихтенштейн — Македония — 0:3 (0:1)
(Николов, 43, Несторовски, 68, Несторовски, 73).
Хорватия — Украина — 1:0 (1:0)
(Калинич, 38).
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Парагвай — Эквадор — 2:1 (1:0)
(Вальдез, 12, Алонсо Х., 65, Кайседо, 70 — с пенальти).
Уругвай — Бразилия — 1:4 (1:1)
(Кавани, 9 — с пенальти, Паулиньо, 18, Паулиньо, 51, Неймар, 74, Паулиньо, 92).
Аргентина — Чили — 1:0 (1:0)
(Месси, 16 — с пенальти).
Венесуэла — Перу — 2:2 (2:0)
(Виллануэва, 24, Отеро, 40, Каррильо, 46, Герреро, 64).
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»