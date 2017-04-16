Результаты матчей ПФЛ

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Авангард

Завершились воскресные матчи разных зон ПФЛ. Прямые трансляции этих встреч вы могли увидеть на официальном сайте еженедельника «Футбол».

«Авангард» (Курск) — «Чертаново» (Москва) – 2:0

(Синяев, 19 — с пенальти; Горчаков, 85).

«Сатурн» (Раменское) – «Витязь» (Подольск) – 2:1

(Зубков, 20, Никитянов, 74; Чеминава, 89).

«Черноморец» (Новороссийск) — «Дружба» (Майкоп) – 1:2

(Григорян, 20; Ридель, 44, Невидимый, 83).

«Спартак» Кострома – «Торпедо-Владимир» — 0:0.

Напоминаем, 17 апреля, в понедельник, еженедельник «Футбол» покажет прямую трансляцию матча «Калуга» — «Торпедо» Москва.

Фото: ФК «Авангард»

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