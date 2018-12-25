Результаты голосования за лучшего футболиста России, Глушакову грозит 10 лет тюрьмы, Еременко покидает «Спартак». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Дзюба

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 декабря.

1. Артем Дзюба назван лучшим игроком 2018 года по опросу еженедельника «Футбол»

Нападающий набрал 614 очков. Второе место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (245).

2. Адвокат жены Глушакова: «Денису грозит до 10 лет тюрьмы»

Футболист вывел крупную сумму денег.

3. Килиан Мбаппе – лучший французский игрок года

Голосование проводилось среди жюри. 

4. Роман Еременко покинет «Спартак» в ближайшее время

Решение связано с медицинским состоянием игрока.

5. Спецслужбы задержали лидера фанатской группировки ЦСКА

28-летний фанат подозревается в участии в массовой драке в ноябре текущего года с болельщиками итальянской «Ромы».

Фото: Сергей Дроняев

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