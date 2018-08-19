Результаты 7-го тура первенства ФНЛ 2018/19

Сегодня завершилась программа 7-го тура Футбольной национальной лиги. В последнем матче «Спартак-2» на своем поле принимал «Ротор».
Все результаты 7-го тура ФНЛ 2018/19:
«Луч» – «Краснодар-2» – 0:1 (0:0)
0:1 – Уткин (48).
«Тюмень» – «Сибирь» – 0:0.
«Томь» – «Армавир» – 3:0 (1:0)
1:0 – Клещенко (4), 2:0 – Тлупов (60), 3:0 – Кухарчук (80).
«Шинник» – «Зенит-2» – 1:0 (1:0)
1:0 – Низамутдинов (12).
«Тамбов» – «Мордовия» – 2:2 (1:2)
0:1 – Мухаметшин (12), 1:1 – Мурнин (23), 1:2 – Петров (39), 2:2 – Аппаев (69, с пенальти).
«Чертаново» – СКА-Хабаровск – 2:2 (0:2)
0:1- Казанков (25), 0:2 – Приндета (28), 1:2 – Сарвели (56), 2:2 – Сарвели (84).
«Авангард» – «Балтика» – 0:2 (0:2)
0:1 – Григорьев (9), 0:2 – Дудиев (24).
«Факел» – «Химки» – 2:0 (0:0)
1:0 – Бирюков (53), 2:0 – Кузьмин (62).
«Сочи» – «Нижний Новгород» – 0:1 (0:1)
0:1 – Игнатович (32).
«Спартак-2» – «Ротор» – 2:0 (0:0)
1:0 – Нимели (86), 2:0 – Рудковский (90).
Фото: пресс-служба ФК «Сочи»
Источник: еженедельник «Футбол»