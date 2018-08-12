Результаты 6-го тура первенства ФНЛ 2018/19

Сегодня прошли все встречи шестого тура Футбольной национальной лиги 2018/19. Лидировавшая в чемпионате «Томь» потерпела первое поражение в сезоне.

Все результаты 6-го тура ФНЛ 2018/19:

СКА-Хабаровск – «Тамбов» – 1:2 (0:1)

0:1 – Чуперка (27), 1:1 – Кабутов (53), 1:2 – Аппаев (58).

«Луч» – «Армавир» – 3:0 (1:0)

1:0 – Павленко (4), 2:0 – Суслов (81), 3:0 – Визнович (90).

«Тюмень» – «Мордовия» – 1:1 (0:0)

1:0 – Вотинов (62), 1:1 – Адаев (90).

«Томь» – «Нижний Новгород» – 0:1 (0:1)

0:1 – Палиенко (17).

«Зенит-2» – «Авангард» – 1:2 (0:2)

0:1 – Молчан (6, в свои ворота), 0:2 – Касьян (35), 1:2 – Мусаев (62).

«Шинник» – «Ротор» – 0:0.

«Химки» – «Спартак-2» – 1:3 (1:3)

0:1 – Гапонов (20), 1:1 – Белоус (30), 1:2 – Руденко (33), 1:3 – Пантелеев (45).

«Краснодар-2» – «Чертаново» – 3:1 (2:0)

1:0 – Уткин (30), 2:0 – Сулейманов (45), 2:1 – Глушенков (47), 3:1 – Бартасевич (73, в свои ворота).

«Балтика» – «Сочи» – 2:2 (1:1)

1:0 – Юрганов (7, в свои ворота), 1:1 – Миландинович (22), 1:2 – Саламатов (51), 2:2 – Пугин (82).

«Факел» – «Сибирь» – 0:1 (0:1)

0:1 – Галыш (84).

Фото: пресс-служба «Краснодара»

Источник: еженедельник «Футбол»