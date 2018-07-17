Результаты 1-го тура первенства ФНЛ 2018/19

Сегодня состоялись первые матчи нового сезона в Футбольной национальной лиге. Были сыграны все 10 встреч дебютного тура.

Розыгрыш чемпионата стартовал в Хабаровске и Владивостоке: СКА-Хабаровск разгромил «Армавир» (3:0), а «Луч» проиграл «Химкам» (0:1).

Все результаты первого тура ФНЛ 2018/19:

«СКА-Хабаровск» — «Армавир» — 3:0.

«Луч» — «Химки» — 0:1.

«Томь» — «Факел» — 2:0.

«Тюмень» — «Балтика» — 4:1.

«Зенит-2» — «Тамбов» — 1:2.

«Мордовия» — «Нижний Новгород» — 2:2.

«Авангард» — «Шинник» — 1:2.

«Краснодар-2» — «Сибирь» — 1:1.

«Сочи» — «Спартак-2» — 0:1.

«Чертаново» — «Ротор» — 1:1.

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Фото: пресс-служба«Мордовии»

Источник: еженедельник «Футбол»