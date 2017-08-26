Ренату Саншеш подал «Баварии» запрос о трансфере

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш хочет сменить команду до закрытия трансферного окна. 20-летний португальский хавбек попросил главного тренера команды Карло Анчелотти не включать его в состав на игру 2-го тура бундеслиги с «Вердером» (0:2).

Саншеш подал «Баварии» запрос о трансфере, сообщил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич. Футболист прошлым летом был куплен у «Бенфики» за 35 миллионов евро, но не сумел закрепиться в составе немецкого клуба.

На Саншеша претендовали клубы из Англии («Челси» и «Ливерпуль») и Италии. «Ювентус» готов арендовать игрока, а «Милан» предлагал аренду с правом выкупа.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»