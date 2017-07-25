Ренату Саншеш: «Милан» — интересный вариант»

19-летний полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заявил о желании получать больше игровой практик. Также он прокомментировал возможность перехода в «Милан».
«Я недоволен своим первым годом в «Баварии». Конечно, я хотел бы играть больше. Сейчас я с «Баварией» в турне по Китаю, но затем мы соберёмся в Мюнхене и, надеюсь, найдём решение. Я молод, я хочу и должен играть.
Думаю, в «Милане» у меня будет больше шансов делать это, чем в Мюнхене. «Милан» — интересный вариант», — сказал португалец.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia