Ренату Саншеш: «Милан» — интересный вариант»

Автор: Владимир Шевелев 0

Ренату Саншеш

19-летний полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заявил о желании получать больше игровой практик. Также он прокомментировал возможность перехода в «Милан».

«Я недоволен своим первым годом в «Баварии». Конечно, я хотел бы играть больше. Сейчас я с «Баварией» в турне по Китаю, но затем мы соберёмся в Мюнхене и, надеюсь, найдём решение. Я молод, я хочу и должен играть.

Думаю, в «Милане» у меня будет больше шансов делать это, чем в Мюнхене. «Милан» — интересный вариант», — сказал португалец.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ренату Саншеш

«Милан» планирует арендовать Ренату Саншеша

Ренату Саншеш

«Бавария» готова продать Ренату Санчеша за 25 миллионов евро

Хосеп Гвардиола

Полуфинальные пары КК-2017, игрок «Баварии» переходит в «МанСити», форвард «Спартака» покинет клуб. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 