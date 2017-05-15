Ренат Янбаев и Дмитрий Тарасов могут стать игроками «Тосно»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Дмитрий Тарасов

«Тосно» может усилить свой состав двумя игроками московского «Локомотива». Речь идет о 33-летнем защитнике Ренате Янбаеве и 30-летнем полузащитнике Дмитрии Тарасове.

У обоих футболистов летом истекают контракты. Руководство московского клуба не планирует продлевать соглашения с этими футболистами. Бюджет «Тосно» на этот сезон составлял 18-20 миллионов долларов. В следующем сезоне «Тосно» будет располагать ограниченными средствами. Поэтому клуб будет усилиться в основном свободными агентами.

Также, по информации источника, игроками «Тосно» следующим летом могут стать Александр Кержаков и Владимир Быстров, а 32-летний нападающий Артем Милевский покинет команду.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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