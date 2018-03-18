Рекордсмен Салах, нововведения ФИФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 марта.

1. Премьер-лига. 23-й тур. «Урал» обыграл СКА-Хабаровск, «Арсенал» и «Ростов» выдали результативную ничью, «Краснодар» уступил «Уфе», «Анжи» переиграл «Тосно» и покинул зону вылета, «Спартак» вырвал победу у «Рубина».

2. Лучшие тексты недели: Бойкот ЧМ-2018, раумдойтер, анекдоты про сборную России, ЦСКА.

3. Филипп Макс стал лучшим среди защитников Бундеслиги по количеству голевых пасов за сезон.

В нынешнем сезоне он сделал 12 результативных передач.

4. Мохамед Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забившим 34 гола в дебютном сезоне.

Салах побил рекорд Фернандо Торреса: в сезоне-2007/08 испанец забил 33 гола.

5. ФИФА утвердила четвертую замену в матчах плей-офф ЧМ-2018.

Кроме того, организация одобрила использование видеоповторов на предстоящем первенстве мира.

6. Стадион ЧМ-2018 «Ростов-Арена» ввели в эксплуатацию.

7. Александр Кокорин пропустит около пяти месяцев из-за травмы.

Кокорин получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг». По итогам медосмотра у Александра был выявлен разрыв крестообразных связок колена.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1