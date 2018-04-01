Рекордсмен Ротенберг, Ринат Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 24 тур. «Амкар» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «РЖД Арена». 31 марта 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 марта.

1. Премьер-лига. 24-й тур. «Амкар» обыгрывает «Локомотив», «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не смогли забить друг другу, «Арсенал» проиграл «Динамо» в Москве, «Спартак» победил «Тосно».

2. Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск».

Также клуб покинул специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко.

3. Борис Ротенберг установил рекорд РФПЛ по числу матчей в запасе.

На счету защитника «Локомотива» 131 матч в запасе.

4. Игроки академии «Индепендьенте» использовались в качестве проститутов.

5. Лучшие тексты недели: Сборная России, психологи, «Москва футбольная».

Фото: Сергей Дроняев

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