Рекордсмен Эдерсон, тренеры для «Зенита». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Эдерсон

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 мая.

1. Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Голкипер «Манчестер Сити» выбил мяч на 75,35 метров.

2. Дмитрий Стоцкий перейдет из «Уфы» в «Краснодар».

3. «Тюмень», «Луч-Энергия» и «Ротор» вылетели из ФНЛ.

4. В шорт-лист «Зенита» попали пять тренеров.

В этот список вошли Семак, Сарри, Анчелотти, Адвокат и Михайлович.

5. «Краснодар» стал победителем молодежного первенства России.

В активе «быков» 69 очков.

6. Хоккей, чемпионат мира-2018. Сборная России одержала победу над Швейцарией в одну шайбу.

7. Лучшие тексты недели: «Локомотив», «Тосно», Стогниенко, футболисты-крысы и сборная России.

Фото: Global Look Press

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