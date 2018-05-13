Рекордсмен Эдерсон, тренеры для «Зенита». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 мая.
1. Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Голкипер «Манчестер Сити» выбил мяч на 75,35 метров.
2. Дмитрий Стоцкий перейдет из «Уфы» в «Краснодар».
3. «Тюмень», «Луч-Энергия» и «Ротор» вылетели из ФНЛ.
4. В шорт-лист «Зенита» попали пять тренеров.
В этот список вошли Семак, Сарри, Анчелотти, Адвокат и Михайлович.
5. «Краснодар» стал победителем молодежного первенства России.
В активе «быков» 69 очков.
6. Хоккей, чемпионат мира-2018. Сборная России одержала победу над Швейцарией в одну шайбу.
7. Лучшие тексты недели: «Локомотив», «Тосно», Стогниенко, футболисты-крысы и сборная России.
Фото: Global Look Press